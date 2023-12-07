نجم إنجلترا يواصل هجومه: النساء في كرة القدم مثل حديثي عن الخياطة

هجوم لاذع على تواجد السيدات في كرة القدم الخاصة بالرجال

واصل جوي بارتون نجم إنجلترا السابق هجومه اللاذع على وجود السيدات في الاستوديوهات الخاصة بتحليل مباريات كرة القدم للرجال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بارتون فاجأ الجميع بإطلاق مجموعة من التغريدات خلال الساعات الماضية تُهاجم ذلك النهج من بعض القنوات، مؤكدًا أن مباريات الرجال تختلف تمامًا عن تلك الخاصة بالسيدات ولا يمكن لأي سيدة أن تتحدث عنها جيدًا.

إذ كتب "السيدات يجب ألا تتحدثن أبدًا عن مباريات الرجال، لنكن جادين .. هناك اختلاف كامل بين مباريات الرجال والسيدات، إن لم تتقبل ذلك سترى الأشياء مختفة دومًا، مباريات النساء مثيرة وممتعة للمشاهدة لكني لا أستطيع التعامل بجدية مع حديثهن عن مباريات الرجال".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف بعدها "أي رجل يستمع لحديث السيدات عن المباريات أو يُشاركهم الأمر يحتاج إلى فحص دماغه".

ورغم الهجوم المضاد الذي تعرض له بارتون إلا أنه عاد وجدد ثباته على موقفه، بالقول في تغريدته الأخيرة "موقفي وحديثي عن تحليل السيدات لكرة القدم الخاصة بالرجال لم يتغير وثابت تمامًا. الأمر أشبه بحديثي أنا عن الخياطة أو كرة الشبكة (لعبة خاصة بالسيدات)".

أضاف "أنا في طريقي للخروج من منطقة الراحة الخاصة بي، بعض الرجال سيئون بما فيه الكفاية، لقد ذهبنا بعيدًا. الآن لا يُمكنك متابعة مباراة دون الاستماع لهذا الهراء. أي رجل يمتلك رأيًا مختلفًا عن ذلك فهو مجرد حثالة".

يُشار إلى بارتون لعب لعدد من الأندية الإنجليزية أبرزها مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، وقد مثل المنتخب الوطني في مباراة واحدة كانت ضد إسبانيا.