نجم إنجلترا: أختي أفضل من بعض اللاعبين في الدوري الإنجليزي!

حالة من التفاهم بينهما

يؤمن ريس جيمس مدافع منتخب إنجلترا وتشيلسي بشقيقته لورين إلى أقصى الحدود، بل يعتقد أنها أفضل من بعض النجوم في بطولة الدوري الإنجليزي.

نجم تشيلسي شارك في فقرة سؤال وجواب على موقع "تويتر"، وأجاب على العديد من الأسئلة الهامة، ليتطرق إلى الحديث عن أخته التي تلعب للبلوز أيضًا بعد انتقالها للفريق قادمة من مانشستر يونايتد العام الماضي.

وقال جيمس عن شقيقته:"أعتقد أنها أفضل لاعب كرة قدم في العالم وستظل كذلك لفترة تصل من 10 إلى 15 سنة قادمة".

وأضاف:"إنها أفضل من الناحية الفنية من بعض اللاعبين في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي".

وكانت لورين قد صرحت من قبل عن دور شقيقها ريس في حياتها، والتشابهات الكبيرة التي تربط بينهما ومحاولته لنقل خبراته لها بصفة مستمرة.

جدير بالذكر أن جيمس لا يتواجد حاليًا مع منتخب إنجلترا بكأس العالم قطر 2022، حيث تعرض لإصابة قوية في الركبة منعته من المشاركة في البطولة.