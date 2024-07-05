نجم إسبانيا يوضح حقيقة الخطأ في منحه بطاقة صفراء ضد ألمانيا

حقيقة حصول نجم إسبانيا على بطاقة صفراء...

أوضح ألفارو موراتا، لاعب منتخب إسبانيا، حقيقة حصوله على بطاقة صفراء، في مباراة منتخب بلاده، أمام ألمانيا، في ربع نهائي يورو 2024.

ونجح المنتخب الإسباني، في خطف بطاقة العبور، إلى نصف النهائي بعد الفوز على ألمانيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وعبر شاشات التلفاز، ظهر حكم المباراة وهو يشهر البطاقة الصفراء في وجه ألفارو موراتا، وكان اللاعب مهدد بالإيقاف عن المباراة القادمة لمنتخب بلاده، في حصوله على بطاقة صفراء، ولكن اللاعب أكد أن تلك البطاقة لم تكن له.

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وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "بي إن سبورتس"، كشف موراتا أن البطاقة الصفراء لم تكن له، وقال: "سألعب المباراة القادمة، البطاقة الصفراء لم تكن، بل كانت لفابيان".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني، ينتظر الفائز من مباراة فرنسا، والبرتغال في مباراة نصف النهائي، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء القادم على ملعب أليانز آرينا.