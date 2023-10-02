نجم إسبانيا يثير الجدل حول أزمة روبياليس: لستن رونالدو وسأجبرهن على تقبيل العلم!

نجم برشلونة وريال مدريد السابق يفتح النار على لاعبات منتخب إسبانيا..

يرى ألفونسو بيريز المهاجم السابق في صفوف ريال مدريد وبرشلونة أنه يجب على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، ومنتخب سيدات إسبانيا تقبيل علم البلاد.

بيريز أجرى مقابلة مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية، انتشرت تفاصيلها على الفور بسبب محتواها المتعلق بالمنتخب الإسباني للسيدات، والهجوم على جوارديولا.

وقال بيري: "في حالة جوارديولا، كما هو الحال مع الآخرين أو حالة منتخب السيدات، سأجبرهم على تقبيل العلم الإسباني ليعلموا أنهم يدافعون عن قميص بلادهم بشرف وأمانة".

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وأضاف: "هذا يأتي أولًا، وبعد ذلك يمكنهم الاحتجاج على ما يريدون، يبدو من الجيد أن يطلبوا ما يرغبون فيه، لكن المنتخب والبلاد في المقدمة".

وفيما يتعلق بالاحتجاجات والتغييرات التي طالبت بها لاعبات كرة القدم الكبار، علق بيريز: "لدي رأي مخالف تمامًا، يبدو من الجيد جدًا بالنسبة لي أن تتمتع النساء بمساحة خاصة بهن وحقوقهن، كما كان الحال لسنوات عديدة".

وأكمل: "لكنني أعتقد أنه لا يمكن أن تكون كرة القدم للسيدات وكرة القدم للرجال قابلة للمقارنة، لأن كل شيء يعتمد على الدخل الذي تجنيه وتأثير وسائل الإعلام، ولا توجد مقارنة".

وتابع: "من المؤكد أن الرياضيين الآخرين يرغبون في كسب المال مثل لاعبي كرة القدم في المنتخب، لكنهم لا يستطيعون ذلك، أود أن يكسب الجميع مثل كريستيانو رونالدو، لكن يجب أن يعرفوا أين هم، لا يمكنهم الشكوى".

واختتم لاعب برشلونة السابق تصريحاته قائلًا: "لقد تطورت كرة القدم النسائية، ولكن يجب أن تكون أقدامهم على الأرض و أعلم أنه لا يمكن مساواتهن بأي حال من الأحوال بلاعب كرة قدم ذكر".