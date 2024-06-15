نجم إسبانيا: أنا هداف اليورو وهكذا سنصل إلى أبعد نقطة في اليورو

إسبانيا افتتحت مشوارها بفوز على اليورو بثلاثية...

كشف داني كارباخال، لاعب منتخب إسبانيا، عن الطريقة التي تساعد منتخب بلاده في الوصول إلى أبعد نقطة في بطولة اليورو، بعد الفوز على كرواتيا، مساء اليوم السبت.

وساهم كارباخال، في فوز إسبانيا، على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، وسجل فيها مدافع ريال مدريد، هدف منتخب بلاده الثالث.

وقال كارباخال في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: " سعيد بالظهور لأول مرة في اليورو، بالإضافة إلى تسجيل هدفًا إنها من لحظات أحلامي".

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وتابع: "نحن نقوم بعملنا بأفضل شكل ونثق ببعضنا البعض، ولكن علينا أن نكون أكثر حذرًا وعدم استقبال الأهداف إذا أردنا الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

وأضاف ضاحكًا: "في الوقت الحالي أنا هداف "اليورو" لا أحد سجل هدفين، أود أن أهدي هذا الهدف لصديقي جابرييل، هو يعرف السبب".