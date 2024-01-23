نجم ألميريا مهدد بالإيقاف 12 مباراة بسبب "سرقة ريال مدريد"!

تحقيق منتظر في الواقعة

لا تزال تبعات مباراة ريال مدريد وألميريا الأخيرة مستمرة، بين اتهامات متبادلة وتهديدات بالإيقاف لفترة طويلة لأحد نجوم الفريق الخاسر.

المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي وانتهت بفوز ريال 3/2 صاحبتها حالة من الجدل حول بعض القرارات التحكيمية، بسبب الهدف الذي أحرزه فينيسيوس جونيور وركلة جزاء محتسبة سجلها جود بيلينجهام وهدف لم يتم احتسابه كان سيمنح ألميريا التقدم 3/1.

المدافع مارك بوبيل خرج لانتقاد حكم المباراة بشكل صريح، بينما صرح زميله جونزالو ميليرو قائلًا:"سنغادر ونشعر بأننا تعرضنا للسرقة، الحكم ألحق بنا الأذى وفوق كل ذلك سيعتقدون أنهم قاموا بعمل جيد، أمامنا سنوات ضوئية لو أردنا ان نكون الدوري الأفضل في العالم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شبكة "أوندا سيرو" قالت إن تعليقات ميليرو لم تلقى بقبول جيد من اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا، حيث تدرس التقدم بشكوى بشأن هذه التصريحات.

ولو حدث ذلك سيكون نجم ألميريا مهددًا بالإيقاف لمدة 12 مباراة لو أدانته لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ويأتي ذلك بسبب القواعد الواضحة والصريحة للاتحاد الإسباني فيما يتعلق بهذه المواقف، لذلك على الأرجح سيفقد ألميريا لاعبه لفترة طويلة.