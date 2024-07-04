نجم ألمانيا وريال مدريد: منتخب إسبانيا "قابل للهزيمة!"

هكذا حلل نجم المانشافت منتخب "لا روخا"

يحترم نجم منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد، أنطونيو روديجر، منتخب إسبانيا كثيرًا، لكنه يرى أنه منتخب "قابل للهزيمة" قبل مواجهته في ربع نهائي يورو 2024.

وقال نجم ريال مدريد في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "إنها مباراة كبيرة ومهمة، في رأيي، هما أفضل فريقين في المسابقة حتى الآن".

وأردف: "أرى أنها مباراة على قدم المساواة، لا يوجد طرف مفضل للفوز تمامًا على طرف آخر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: ""علينا أن نتحلى بالشجاعة للمضي قدمًا، لأنهم أيضًا معرضون للخطر، هم يضغطون عاليًا، يمكن التغلب على خطوطهم، لكن للقيام بذلك علينا أن نمتلك الكرة بشكل جيد وأن نتحلى بالهدوء في حالات الضغط، لا يمكننا أن نرتكب الأخطاء".

وعاد ليشير إلى أن "على ألمانيا كفريق أن توصل جمال موسيالا لأن يكون حرًا، لأنه يصنع الفارق. إلا أنه لا يزال صغيرا جدا. إذا أعطيت لاعبين مثله المسؤولية الوحيدة، فقد يكون ذلك أكثر من اللازم بالنسبة لهم، ولهذا السبب من المهم أن يقوم باقي اللاعبين بمهامنا ونسمح له بالحصول على تلك الحرية".