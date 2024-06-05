نجم ألمانيا التاريخي: كلوب أفضل من جوارديولا.. وتمنيت الاعتزال بهذه الطريقة!

لهذا يفضل كلوب على جوارديولا..

يفضل نجم منتخب ألمانيا وأينتراخت فرانكفورت، ماريو جوتزه، تدريب يورجن كلوب على بيب جوارديولا ولكن في نقطة محددة.

وقال لمجلة ZEITmagazin الألمانية: "عندما يتعلق الأمر بإدارة الأشخاص، كنت معتادًا على يورجن كلوب. يورغن، في ذلك الوقت كما هو الحال الآن، لديه ببساطة شعور عظيم تجاه الناس ووضعهم. مع بيب (جوارديولا) كان الأمر كله يتعلق بالأداء".

واعترف جوتزه بأنه كان بحاجة إلى مدرب ليفربول السابق أكثر من جوارديولا خصوصًا بعد تسجيله هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 "لأنه مع كل التوقعات التي وضعت علي، كنت بحاجة إلى هذا الجانب الإضافي في حياتي".

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وأضاف عن فوزه بكأس العالم وهو في الثانية والعشرين من عمره: "لقد كان أمرًا أصابني بالتحرر طيلة مسيتري، كما كان شعورًا بالرضا لأنني لم ألعب سوى القليل جدًا خلال البطولة. فرحت حة بالطبع. وما زلت أتذكر كيف بدأ الموسم التالي بكأس ألمانيا، لقد سجلت هذا الهدف وبعد ثلاثة أسابيع كنت على أرض الملعب ضد فريق الدرجة الثالثة بريوسن مونستر.. كان التناقض صارخًا جدًا، وكان عليك أن تعتاد عليه".

وأكد جوتزه: "لو كان بوسعي أن أرسم صورة لمسيرتي لكنت سجلت الهدف وعمري 35 عاما في آخر بطولة لي ثم قلت: هذا كل شيء، سأعتزل".