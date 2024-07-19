نجم أستراليا يقطع إصبعه من أجل التواجد في أولمبياد باريس 2024!

تصرف غريب ولكن له أسبابه

قام لاعب أستراليا في الهوكي مات دوسون بتصرف غريب إذ قرر الخضوع لجراحة وإزالة جزء من إصبعه من أجل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

دوسون الذي كان ضمن الفريق الذي توج بميدالية فضية في أولمبياد طوكيو 2024 تعرض لكسر في إصبع بيده اليمنى، الإصابة التي هددت مشاركته مع بلاده في المحفل الذي ينطلق نهاية الشهر الجاري.

ولكن رفض اللاعب نصيحة الأطباء بوضع يده في جبيرة طبية وقرر بعد مشاورة مع جراح تجميلي أن يقوم بقطع الجزء العلوي من إصبعه المصاب، ليس فقط من أجل المشاركة في الألعاب الأولمبية، ولكن من أجل أن يحظى بحياة أفضل على حد تعبيره مع القناة السابعة الأسترالية.

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وتحدث مدرب أستراليا للهوكي كولين باتش عن قرار لاعبه وقال: "العلامة الكاملة لمات على قراره الذي يظهر مدى جديته وتمسكه بالمشاركة، لا أعرف صراحة إذا كنت مكانه سأفعل نفس الأمر أم لا".

وتنطلق الألعاب الأولمبية في باريس بالسادس والعشرين من الشهر الجاري، وتفتتح أستراليا منافستها بالهوكي بمقابلة الأرجنتين صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد 2016.