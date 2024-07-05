خطأ فادح في تصميم الشعار يمهد لأزمة كبرى!

بعد فترة قصيرة من تجاهل لويس دي لافوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، استدعائه لقائمة "لاروخا" المشاركة في "يورو 2024"، يبدو ماركوس يورينتي نجم أتلتيكو مدريد، مقبلًا على أزمة جديدة لكن خارج الملاعب.

وكان يورينتي، قد أطلق مشروعًا تجاريًا جديدًا، عبارة عن خط إنتاج لبيع حبوب البن المحمص، إلا أن هذا المشروع يواجه مصيرًا مظلمًا، بسبب خطأ كبير في خطة التدشين.

وكشفت صحيفة "فوتبول إسبانيا"، أنه بعد إطلاق المشروع الخاص بلاعب أتلتيكو مدريد بالشراكة مع المذيع إيباي لانوس صديق نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، تم اكتشاف وجود تشابه مؤسف للغاية بين شعاره وشعار أحد المنظمات النازية.

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وأوضحت أن شعار شركة يورينتي عبارة عن حرفين "SS"، لكن تم تصميمهما بشكل يشبه شعار للمنظمة شبه العسكرية النازية SS، أو Schutzstaffel، والتي كانت مكلفة بخدمات الحماية الخاصة لأدولف هتلر والتسلسل الهرمي النازي والمعروفة بتعطشها للدماء.

وأشارت "فوتبول إسبانيا"، إلى أنه حتى الآن لم يتطرق يورينتي إلى الأمر ولا يزال يظهر الشعار يوضع على مجموعة من المنتجات الترويجية، بينما لم يتحرك أحد لتصحيح الأمر.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن الأهلي السعودي يريد التعاقد مع ماركوس يورينتي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أبدت إدارة الراقي استعدادها لدفع 25 مليون يورو من أجل حسم الصفقة.