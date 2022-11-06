نجم آرسنال يسخر من أوباميانج .. "الأمر ليس شخصيًا"

رسالة أوباميانج قبل الديربي لم تمر مرور الكرام!

قام اللاعب البرازيلي جابرييل ماجاليايش نجم آرسنال برد الصاع صاعين للجابوني بيير إيميريك نجم تشيلسي الحالي والمدفعجية السابق.

وكان أوباميانج قد خرج في رسالة قبل المباراة خلال الترويج لها وقال بالتلقين من شخص خلف الكاميرا: "Arsenal, nothing personal"، أو: "آرسنال، الأمر ليس شخصيًا".

وجاء هذا في إشارة لمشاكله مع المدير الفني للمدفعجية مارك بارترا، ولطريقة رحيله عن صفوف الفريق التي جاءت في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات وبشكل مجاني لصالح برشلونة.

ليخرج اللاعب البرازيلي جابرييل عقب لقاء الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي وينال انتقامه وانتقام ناديه من زميله السابق، حيث نشر تغريدة كتب عليها: "الأمر ليس شخصيًا، لندن حمراء".

جدير بالذكر أن آرسنال كان قد نجح في الفوز بهدف نظيف على حساب تشيلسي واستطاع استعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي.