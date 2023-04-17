نجم آرسنال؟ لاعب "غامض" من الدوري الإنجليزي يطلق أغنية "راب"

رابر جديد مجهول من الدوري الإنجليزي

يخمن عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرلييج" حاليًا هوية اللاعب الذي أطلق أغنية "راب" منذ أيام دون الكشف عن هويته.

وأطلق لاعب في الدوري الإنجليزي أخفى هويته بقناع من الورود وقفازات على نفسه اسم "ديدي"، حيث أصدر أغنية "راب" يوم الجمعة الماضية على يوتيوب حصدت حتى الآن 71 ألف مشاهدة.

تتحدث أغنية "Thrill" التي لاقت استحسان الجمهور عن اضطرابات المشاعر وعدم المساواة في المجتمع حاليًا.

يتوقع الجمهور أن يكون "ديدي" لاعبًا في نادٍ لندني كون معظم مقاطع الأغنية مصورة هناك؛ بل وضع الجمهور قائمة قصيرة بأسماء لاعبين قد يكون أحدهم مغني الراب الجديد ضمت كل من "ويلفريد زاها وجادون سانشو وريس نيلسون لكن الاسم الذي يبدو عليه وفاق أكبر هو إيدي نكيتياه لاعب آرسنال.

اختيار نكيتياه كان بناء على أكثر من عامل فاسم إيدي قريب من ديدي، بالإضافة أن ديدي في الفيديو أعاد تقليد احتفال لاعب آرسنال الذي ربما كلمات أغنية ديدي تشير إليه عن كونه يحقق انتصارات ويلعب كل مباراة بمثابة النهائي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بفارق 4 نقاط عن بطل الموسم الماضي مانشستر سيتي الذي لعب لقاء أقل.