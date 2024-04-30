"أشعر بحرية أكبر" .. نجم آرسنال يكشف سر رفضه العمل مع جوارديولا

يؤمن بأن رودري هو الأفضل في العالم

كشف ديكلان رايس لاعب وسط آرسنال، عن السبب الذي دفعه لرفض فكرة الانتقال لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بيب جوارديولا حاول جلب النجم الإنجليزي من وست هام وخطف الصفقة من المدفعجية، ولكن اللاعب قرر الانضمام للنادي اللندني مقابل 105 مليون جنيه استرليني، ليتألق ويصبح أحد أهم العناصر بفريق المدرب ميكيل أرتيتا.

وفي حوار مع "The Athletic" قال رايس عن سبب اختياره لآرسنال بدلًا من اللعب بجوار رودري في سيتي:"مشروعهم كان أكثر إثارة بالنسبة لي، لذلك قررت القيام بهذه الخطوة، لإيماني بقدرتنا على تحقيق أشياء كبيرة هنا".

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وأضاف:"استمتعت باللعب أمام رودري لأنه الأفضل في العالم بلا شك، ولكني أعتقد أننا لاعبان مختلفان، لأنه يلعب دائمًا كرقم 6 بشكل بحت، لذلك هو أكثر تنظيمًا مني بسبب الطريقة التي يلعب بها مع بيب جوارديولا".

وتابع:"طريقتي مختلفة لأنني أكثر تلقائية، نعم كنت منظمًا في العديد من الأوقات هذا الموسم، ولكني أشعر وكأنني أصبحت أكثر حرية في آرسنال من أي وقت مضى".

جدير بالذكر أن رايس شارك في 35 مباراة مع آرسنال بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسجل 6 أهداف، ولعب دورًا أساسيًا في منافسة الفريق على لقب البطولة حتى الآن.