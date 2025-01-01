نجم آرسنال السابق يحتفل برأس السنة مع ممثلة إباحية شهيرة!

اللاعب دخل في علاقة جديدة بعد انفصاله عن زوجته

احتفل نيكولاس بيبي لاعب آرسنال السابق بليلة رأس السنة الجديدة، 2025، مع واحدة من ممثلات الأفلام الإباحية المشهورين.

اللاعب الإيفواري قضى 5 مواسم مع الفريق الإنجليزي لم يُقدم خلالها المستوى المتوقع رغم وصوله من ليل برقم قياسي آنذاك وصل إلى 80 مليون يورو، وقد رحل صيف 2023 في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده إلى طرابزون سبور ومنه هذا الصيف إلى فياريال.

بيبي كان متزوجًا من المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، الفرنسية فاني بي، لكنه انفضل عنها قبل أن يبدأ علاقته بالأمريكية تينا ترامب والتي تعمل بالتمثيل في الأفلام الإباحية منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

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كانت ترمب قد أكدت العلاقة مع بيبي، والتي بدأت الصيف الماضي بعد انتقاله إلى فياريال، الشهر الماضي بنشر صورة على السوشيال ميديا تجمعهما في أحد المطاعم، واليوم نشر اللاعب صاحب الـ29 عامًا مقطع فيديو عبر "سناب شات" يُوضح استمتاعهما بقضاء ليلة رأس السنة معًا.

يُشار إلى أن بيبي لعب 11 مباراة فقط مع فياريال هذا الموسم في جميع البطولات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين.