نجم آخر يغيب حتى مارس .. إصابة جديدة تضرب برشلونة وتُربك ثنائي السعودية!

الإصابات عرض مستمر في النادي الكتالوني

الإصابات تلاحق برشلونة والمدرب تشافي هيرنانديز في كل مكان، وهنا نتحدث عن مشكلة جديدة ستواجه الإسباني في مركز الظهير الأيسر.

الفريق الكتالوني عانى العديد من الأزمات بسبب الغيابات هذا الموسم، بعد إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي بالإضافة للأزمات المتكررة لزميله الشاب بيدري.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن مشكلة جديدة، وهي معاناة الظهير المخضرم ماركوس ألونسو من إصابة في الظهر ستبعده عن الملاعب حتى شهر مارس القادم.

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وأشارت إلى أن صاحب الـ33 سنة يعاني من نفس المشكلة التي يمر بها زميله مارك أندريه تير شتيجن، والتي تسببت في قيامه بإجراء عملية جراحية للتعافي بشكل كامل، وهو نفس الشيء الذي سيفعله ألونسو.

ويغيب بذلك الظهير الإسباني عن مباريات كأس السوبر الإسباني وكأس الملك، وعلى الأقل مباراة الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام نابولي، وهو الأمر الذي قد يدفع المدرب تشافي هيرنانديز للاعتماد على جواو كانسيلو بمركز الظهير الأيسر وإقحام جول كوندي أو رونالد أراوخو كظهير أيمن.

وتنتهي بذلك حظوظ الثنائي السعودي الاتحاد والهلال في ضم ألونسو، حيث كان يطمح كل منهما في التعاقد معه بالميركاتو الشتوي القادم.