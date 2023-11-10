"هداف الهلال متهم" .. لاعب التعاون يكشف حقيقة تورط ميتروفيتش في إصابته المرعبة

أول تعليق من وليد الأحمد بعد إصابته المرعبة في مباراة الهلال والتعاون

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تعرض النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لهجومٍ عنيف؛ بعد تسببه في إصابة وليد الأحمد، مدافع التعاون.

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الهلال فاز (2-0) على التعاون، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة، تعرض الأحمد، لـ"إصابة خطيرة" على مستوى الرقبة والرأس؛ بعد سقوطه العنيف على أرضية الملعب، في أعقاب ارتقاء مشترك مع ميتروفيتش.

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واتهمت الجماهير، مهاجم نادي الهلال، بتعمد "إيذاء" مدافع التعاون؛ بسبب طريقة لعبه العنيفة، والتي ظهرت بوضوح منذ بداية المباراة؛ على حد قولهم.

لكن.. وليد الأحمد نفى تعمد أليكساندر ميتروفيتش "إيذاءه"؛ قائلًا بعد نقله للمستشفى: "الحمد لله.. هذه الاحتكاكات طبيعية، وتحدث في كرة القدم".

وكشف الأحمد في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، عن أنه ينتظر نتيجة الأشعة التي خضع لها؛ من أجل معرفة حجم الإصابة.

وأشار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، إلى أن ميتروفيتش، اعتذر منه بعد هذه اللعبة المشتركة، مؤكدًا على أنه تقبل هذا الاعتذار، وأغلق الموضوع نهائيًا.

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