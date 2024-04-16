نجم الهلال السابق: التأجيل يضر الزعيم رغم الضغط وطلب إدارة بن نافل غير رياضي!

ضغط "الروزنامة" يثير غضب نادي الهلال..

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فاجأ العماني علي الحبسي، حارس مرمى نادي الهلال السعودي السابق، جماهير الزعيم بـ"رأي مخالف"، لهؤلاء الذين يطالبون بتأجيل مباريات الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب ضغط الروزنامة.

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مباراة الهلال أمام مستضيفه العين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، تأجلت من مساء أمس الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء؛ بسبب الأحوال الجوية.

وبسبب هذا التعديل في موعد مواجهة العين؛ طالب الهلاليون بتأجيل مباراة الفريق الأول أمام الأهلي، والمقررة مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي؛ إلى أجل غير مسمى.

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وفي هذا السياق.. اعتبر الحبسي في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، أن تأجيل المواجهة أمام الفريق الإماراتي؛ سيضر بنادي الهلال.

الحارس العماني قال: "التأجيل يضر اللاعب ذهنيًا؛ حيث يكون مهيأ نفسه من فترة، لموعد المباراة المحدد سابقًا؛ سواء في طريقة أكله أو نومه".

وعن مصير مواجهة الأهلي.. رفض علي الحبسي، طلب إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بتأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى - يحدد لاحقًا -، مشددًا على أن الترحيل لمدة 24 ساعة فقط، أي من يوم الجمعة إلى السبت؛ سيكون كافيًا.

وأوضح الحبسي أنه من الناحية الرياضية؛ لاعب كرة القدم لا يحتاج أكثر من 48 ساعة راحة بين المباريات؛ لكي يكون جاهزًا بدنيًا وفنيًا، مستشهدًا بما يحدث في أوروبا، عندما يخوض الفريق مباراة يوم الأربعاء، ثم يلعب السبت.

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