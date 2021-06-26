نجم النمسا: رونالدو وميسي ليسا من هذا العالم

ماركو أرناتوفيتش مهاجم منتخب النمسا لا يجد الكلمات التي يصف بها أداء رونالدو وميسي.

الإشادة بأداء الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لا يتوقف أبدًا منذ بدأ الثنائي الظهور على ساحة كرة القدم العالمية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، يمتلك في رصيده العديد من الألقاب الفردية والجماعية، لعل من بين أبرزها كونه أكثر لاعب يسجل أهدافًا مع نادي واحدٍ في تاريخ كرة القدم، برصيد 672 هدفًا في جميع المسابقات.

أما كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، والذي يمتلك هو الآخر حفنة من الأرقام القياسية المسجلة باسمه، فتمكن قبل أيام قليلة من الوصول إلى 109 هدف مع منتخب البرتغال، ليعادل بذلك رقم الأسطورة الإيرانية علي دائي، كأكثر لاعب يسجل أهدافًا مع منتخب بلاده عبر التاريخ.

وقرر ماركو أرناتوفيتش مهاجم منتخب النمسا الانضمام إلى ركب المشيدين بالأداء الأسطوري الذي يقدمه رونالدو وميسي خلال مسيرتهما الطويلة، مؤكدًا أنه لا يعتقد أنهما من عالمنا.

وقال أرناتوفيتش في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لموقع "سكاوكا" في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حين تذكر اسم كريستيانو رونالدو، فإننا لا نتحدث عن كائن بشري، هذا هو الأمر"، مضيفًا: "ماذا يفترض بي أن أقول؟".

وأكمل: "هناك لاعبان ليسا من هذا العالم، يأتيان من مكان بعيد جدًا، وجاءا إلى هنا لفترة من أجل النجاح في كل دوري ممكن وليحرزا كل الألقاب، ثم سيغادران مرة أخرى، إنهما ميسي ورنالدو".

◉ Most competitive goals for a single club

◉ Joint-most goals in international history



Lionel Messi and Cristiano Ronaldo are just two players who are not from this world according to Marko Arnautović. pic.twitter.com/WtK1eyaNvA — Squawka Football (@Squawka) June 26, 2021

يذكر أن كريستيانو رونالدو يخوض مع منتخب البرتغال حاليًا غمار بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" والتي يسعى "الرحالة" للاحتفاظ بلقبها، حيث يواجه اختبارًا صعبًا أمام منتخب بلجيكا في دور الستة عشر.

أما ميسي، فيخوض هو الآخر مهمة وطنية مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفوزين وتعادل، ويتبقى له مباراة أخيرة في دور المجموعات أمام بوليفيا.

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