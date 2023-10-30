نجم النصر يعترف .. "كريستيانو رونالدو حسم انتقالي للفريق"

نجم النصر يتحدث عن دور كريستيانو رونالدو الكبير

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لعب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، دورًا كبيرًا في انضمام عدد من النجوم العالميين، إلى صفوف فريقه.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في يناير 2023؛ ليلحقه متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والجناح السنغالي ساديو ماني، وغيرهم من الأسماء.

ومن بين الصفقات التي تعاقد معها العالمي، بعد رونالدو؛ الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، القادم من صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

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وفي هذا السياق.. أعرب تيليس في تصريحات مع الحساب الرسمي للرابطة السعودية المحترفة، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي النصر.

وقال الظهير البرازيلي: "عندما تلقيت عرضًا من النصر.. اتصلت برونالدو مباشرة؛ حيث أخبرني بأن آتي إلى الفريق فورًا".

وأكد تيليس، على أن دور كريستيانو، لا يقتصر على كونه لاعبًا فقط؛ بل كونه قائدًا عظيمًا، يساعد الفريق كثيرًا في غرفة الملابس.

وأضاف: "رونالدو كل ما يتقدم في العمر، يزداد خبرة وتألقًا.. أرى كريستيانو الحالي، بنفس التأثير الذي كان عليه في مانشستر يونايتد".

وعن سر نجاحات النصر.. شدد أليكس تيليس، على أن ذلك يعود إلى الصداقة القوية بين جميع اللاعبين، وعدم وجود أي حقد بينهم.

وبنهاية حديثه.. تمنى أليكس تيليس، التتويج بكافة الألقاب والبطولات، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن النصر، توّج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مطلع الموسم الحالي، ويتصدر حاليًا مجموعته الآسيوية، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مرور 11 جولة.

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