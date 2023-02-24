نجم النصر: والدة جحفلي تسببت في خسارتنا نهائي 2015 أمام الهلال

المواجهة الشهيرة الخالدة في تاريخ الفريقين

أعاد شايع شراحيلي نجم النصر السابق سبب خسارة فريقه مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2015 أمام الهلال لوالدة محمد جحفلي مدافع الفريق الأزرق.

تلك المواجهة في ديربي الرياض اكتسبت شهرة تاريخية وأصبحت خالدة في تاريخ الفريقين بسبب نهايتها الدرامية، حيث كان النصر متقدمًا حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني قبل أن يخطف جحفلي هدف التعادل الثمين ومن ثم يفوز الهلال بركلات الترجيح.

الجمهور الأزرق أطلق على اللقاء لقب الجحفلة، وقد أصبح يُطلق فيما بعد على كل هدف يُسجل في الوقت القاتل ويُحدث تغييرًا حقيقيًا في النتيجة.

شراحيلي لم يُخف إحباطه وزملائه من استقبال ذلك الهدف وخسارة اللقب، مشيرًا إلى أن القدر أراد فوز الهلال ذلك الوقت.

وأضاف في حديثه لبرنامج "مع عزيز" عبر قنوات SSC "الهدف جاء من تسلل لكن بعيدًا عن ذلك فهي مكتوبة لهم، أقول لك ما حدث .. والدة جحفلي صعدت لسطح البيت ذلك اليوم وصلّت ركعتين لله ودعت لنجلها وقد استجاب الله. تحياتي لصديقي وأخي جحفلي".

أتم "النصر كان الطرف الأفضل في اللقاء وسيطر بنسبة 100%، وهدف جحفلي رغم أنه أصابنا في مقتل إلا أنه لم يُؤثر بنا أبدًا قبل تنفيذ ركلات الترجيح لكن هذا ما حدث".

يُشار إلى أن النصر ثأر من تلك الخسارة بالفوز 3-2 في إياب الدوري السعودي 2018-2019 بهدف برونو أوفيني القاتل، وقد مهد ذلك الانتصار طريق الأصفر للفوز باللقب.