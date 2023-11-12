نجم النصر مهاجمًا نونو سانتو: الاتحاد من صنعه!

رحلة المدرب البرتغالي مع النادي السعودي انتهت

SHAHID

هاجم يوسف خميس نجم النصر المعتزل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق للاتحاد، مشيرًا إلى أن النادي السعودي من صنعه.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سانتو كان قد قاد الاتحاد للفوز بالدوري السعودي الموسم الماضي ولكنه فشل في الحفاظ على سجل العروض والنتائج الجيدة هذا الموسم ليُقال بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي 3-0 في دوري أبطال آسيا وفشله في الفوز خلال آخر 5 مباريات من دوري روشن.

خميس أكد في تصريحاته لقناة الإخبارية السعودية أن سانتو كان يتنقل من فشل إلى فشل قبل وصوله إلى جدة والتعاقد مع الاتحاد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف ""مع احترامي لسانتو فهو قبل الاتحاد لم يحقق أي شيء، الاتحاد هو من صنع نونو سانتو وليس العكس، في السابق تمت إقالته، طرد من توتنهام بعد سبع مباريات فقط، وفي وولفرهامبتون لم يحقق أي شيء، أكبر بطولات أوروبا سواء دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي لم يشارك بها سانتو".

يُشار إلى أن جُل التقارير الصحفية تُرجح تعاقد الاتحاد مع جولين لوبيتيجي لقيادته حتى نهاية الموسم الجاري.

SHAHID