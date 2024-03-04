"نجم النصر ممنوع من اللعب بسبب جنسيته!" .. اتهامات خطيرة ضد لويس كاسترو

هل يتورط كاسترو بالفعل في هذه الاتهامات؟

فتحت مواجهة العين الإماراتي باب انتقادات كبرى للبرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للعين الإماراتي، خاصةً من فهد الهريفي؛ نجم الفريق الأسبق، المعترض بالأساس على البرتغالي حتى قبل هذه المباراة.

العالمي خسر أمام الزعيم الإماراتي بهدف نظيف، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لكن مشكلة الهريفي كانت في استبعاد كاسترو لنجم الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وقال الهريفي خلال تصريحاته لبرنامج "الملاعب" الإذاعي: "كاسترو يميل لأبناء جلدته أكثر، هذا يظهر حتى في اختياراته، هو يحارب بروزوفيتش بدرجة كبيرة، لن أقول محاربة، دعني أقول إنها عدم قناعة، هو يحاول التخفيف من عطاءاته وتألقه ويذهب للبرتغالي أوتافيو والسنغالي ماني، كاسترو لا يرغب في بروزو ويريد أن يفقده الثقة في نفسه".

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وأضاف: "ما يتسبب في تذبذب أداء اللاعب هو عدم قناعة المدرب به ونظرته، في أوقات تألقه يستبدله ويستبعده من مباريات مهمة، رغم أنه لاعب كبير كبروزوفيتش وساديو ماني، فماذا ينتظر منهم في المباريات القادمة؟، لن يكون لديهم نفس الروح والشغف، لذلك النصر يمر بتذبذب مستويات بشكل حاد".

يذكر أن كاسترو استبعد بروزوفيتش أمام العين كي يضم المدافع الإسباني إيميريك لابورت، لكن الأخير تعرض للطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتأكد غياب عن لقاء الإياب المقرر إقامته في 11 من مارس الجاري، على استاد الأول بارك في الرياض.