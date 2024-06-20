نجم النصر يحصل على مقعده .. مدرب إسبانيا يسحب ناتشو قبل دقائق من مواجهة إيطاليا!

تغيير مفاجئ في تشكيل إسبانيا..

كشفت تقارير صحفية، عن سبب استبعاد ناتشو فيرنانديز من تشكيلة منتخب إسبانيا، قبل ساعات من مواجهة إيطاليا في "يورو 2024".

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره الإيطالي، اليوم الخميس على ملعب فيلتينس ارينا، في قمة مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا.

وأكد برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني، أن لويس دي لافوينتي، مدرب إسبانيا، كان ينوي الاعتماد على ناتشو لاعب ريال مدريد في مركز قلب الدفاع الثاني بجوار نورماند، إلا أنه استبعده قبل دقائق من اللقاء بسبب معاناته من آلام عضلية.

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وأشارت إلى أن المدرب الإسباني، قرر سريعًا الانتقال إلى الخطة البديلة والاعتماد على إيمريك لابورت، مدافع النصر السعودي للمشاركة في مواجهة إيطاليا القوية، بينما عاد ناتشو إلى دكة البدلاء حتى لا يتم المجازفة به.

يذكر أن ناتشو شارك مع ريال مدريد في 45 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، ولم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا واحدًا في الدوري الإسباني.

ويشعل ناتشو (34 عامًا) صراعًا بين عمالقة الدوري السعودي للحصول على توقيعه، بعدما قرر إنهاء رحلته الطويلة مع ريال مدريد، حيث يرحل بعد موسم تاريخي فاز خلاله بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.