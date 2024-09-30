نجم النصر يرعب الجميع .. سقوط مفاجئ على الدكة أمام الريان وإخراجه بـ"النقالة الطبية"

لقطة مرعبة في مباراة النصر والريان..

نشر أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "الرعب" في نفوس الجميع؛ بعد سقوطه المفاجئ خلال مواجهة الريان القطري، مساء اليوم الإثنين.

النصر فاز (2-1) على نادي الريان، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

وفي الدقيقة 78.. أوقف الحكم مباراة النصر والريان؛ بعد سقوط سالم النجدي، ظهير أيسر قلعة العالمي، بـ"شكل مفاجئ" على الدكة؛ حيث تم إخراجه من الملعب بـ"النقالة الطبية".

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وحتى الآن لم تتضح الحالة الصحية للنجدي، الذي كان قد تعرض للإصابة على مستوى الكاحل، في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول للمباراة؛ حيث تم استبداله وقتها بزميله نواف بوشل.

وبعد خروجه من الملعب لـ"الإصابة"، جلس اللاعب الشاب على دكة بدلاء الفريق النصراوي، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ في الدقيقة 78؛ وسط رعب بين الجماهير.

جدير بالذكر أن النجدي البالغ من العمر 21 سنة، انضم إلى النصر في صيف العام الحالي، قادمًا من نادي الفتح السعودي؛ حيث سجل هدفًا خلال 6 مباريات رسمية مع الفريق الأول.