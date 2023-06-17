نجم النصر وثلاثي الهلال .. انتقال جماعي مرتقب لهذا الفريق!

فريق مفاجئ يستعد للتعاقد مع رباعي الهلال والنصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي

"انتقال جماعي إلى فريقٍ واحد"؛ هكذا يستعد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ حيث اكتفى بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال المركز الثاني في أبطال آسيا ومونديال الأندية؛ وهو ما يمهد لثورة في صفوف الفريق الأول، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الاقتصادية"، استهداف نادي الرياض الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، التعاقد مع ثلاثي الهلال "محمد جحفلي وعبد الله الحمدان وصالح الشهري".

وكشفت الصحيفة، عن أن إدارة النادي العاصمي، تعمل كذلك على ضم عبد الفتاح آدم، مهاجم فريق النصر، الذي لعب معارًا مع أبها، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

جدير بالذكر أن جحفلي، أحد أهداف نادي الاتحاد في الصيف الحالي؛ لتعويض المدافع المصري "المصاب" أحمد حجازي، وذلك إذا فشل في حسم صفقة النجم حسان تمبكتي، من نادي الشباب.