نجم النصر السابق يوجه رسالة "هامة" للجماهير بشأن حمدالله
حمدالله غاب عن مكانته في صدارة الهدافين خلال الموسم المنصرم بسبب تراجع كبير في مستواه بشكل واضح خلال النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.
وأكد سرور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن اللاعب سيعود لمستواه مرة أخرى ويحضر بشكل قوي خلال الوقت الحالي استعدادًا للموسم الجديد.
وقال نجم النصر السابق: "حمدالله يشتغل على نفسه كثير .. هذه الأيام وهذا شيء جميل .. وبشرى لعودة الأسطورة لمكانه الطبيعي أمام كل الهدافين".
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وأشار سرور خلال حديثه أسباب تراجع مستوى اللاعب خلال الموسم الماضي بالدوري السعودي للمحترفين، وعدم تواجده في مقدمة قائمة الهدافين.
وأضاف نجم النصر السابق: "الظروف والإصابات وغلطات الحكم سبب في نزول وتدهور معنويات لاعبين النصر الموسم الماضي .. كلنا متفائلين بموسم صعود النصر للمنصات لعناق الذهب باذن الله".
ويستعد النصر للدخول بقوة في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن كانت انطلاقة الموسم الماضي سيئة للغاية.