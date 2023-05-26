نجم النصر السابق يصدم الملايين.. "6 أشهر كافية للهروب ولم أرغب في اللعب مع رونالدو"

تصريحات صادمة من نجم نادي النصر السابق

خرج النجم الكاميروني الدولي فينسنت أبوبكر، قلب هجوم نادي بشكتاش التركي، بتصريحات صادمة ضد فريقه السابق النصر.

أبوبكر البالغ من العمر 31 سنة، لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفترة من يوليو 2021 إلى يناير 2023، قبل الانتقال إلى بشكتاش التركي.

وقال أبوبكر في تصريحات لـ"+ Canal": "لم أتخيل قط، التوقيع لنادي النصر.. لكن، وكيل أعمالي أخبرني بأنني سأكسب أموالًا ضخمة هناك".

وأضاف المهاجم الكاميروني: "في النصر، لا توجد أي مقارنة مع الاحترافية المتواجدة في أوروبا.. بعد 6 أشهر فقط في الفريق، كنت أريد العودة إلى القارة العجوز".

وأشار فينسنت أبوبكر، إلى أنه أخبر وكيل أعماله، بضرورة استغلال تواجده مع منتخب الكاميرون، في بطولة كأس العالم الأخيرة "قطر 2022"؛ للبحث عن فريق جديد في أوروبا، ينتقل إليه.

وعن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، علق أبوبكر قائلًا: "إنه أحد النجوم الذين أحبهم، هو مثال للعمل والدافع الجاد؛ ولكنني لم أرغب في اللعب معه بنادي النصر".