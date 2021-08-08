نجم النصر السابق يُحدد شرط نجاح الأجانب معه الموسم القادم

النصر ضم 4 أجانب جدد هذا الصيف

تعاقد النصر هذا الصيف مع 4 لاعبين أجانب جدد، هم أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وراميرو فونيس موري وجلال الدين ماشاريبوف الذي عاد من الإعارة لشباب الأهلي الإماراتي، وقد حدد نجمه السابق "هاشم سرور" شرط نجاحهم الموسم القادم.

الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سينطلق مساء الأربعاء القادم، وسيلعب النصر في أولى الجولات مساء الجمعة أمام ضمك على ملعبه مرسول بارك.

ماذا قال نجم النصر السابق حول شرط نجاح الأجانب مع الفريق؟

سرور الذي لعب للنصر في سبعينات وثمانينات القرن الماضي أكد أن أداء لاعبي وسط الفريق هم معيار نجاح أو فشل مجموعة الأجانب الجدد في هجومه.

إذ قال عقب الفوز الودي الكبير للعالمي على الشعلة مساء اليوم الأحد "أجانب النصر يُبدعون إن لعب لاعبو الوسط معهم بلمسة ولمستين، تعطيل الكرة مع اللاعب أمر غير جيد بوجود مثل هؤلاء اللاعبين".

وأشاد سرور في تغريدة سابقة بأداء النصر هجوميًا خلال مواجهة الشعلة، إذ كتب عبر تويتر "بداية جيدة لهجوم الفريق وضغط في منطقة الـ18 للضيوف".

اجانب النصر يبدعون

اذا لاعبين الوسط لعبوا معهم

لمسه او لمستين ...

تعطيل الكرة مع اللاعب امر غير

جيد بوجود مثل هولاء اللاعببن — هاشم سرور (@Hashem_S6) August 8, 2021

أضاف "الفريق بدأ في مراحل الانسجام وأتمنى خلال مباراتين أن يكون اللاعبون بكامل الجاهزية والانسجام".

كيف كان أداء أجانب النصر أمام الشعلة وديًا؟

النصر استطاع الفوز على الشعلة في ملعب مرسول بارك بخمسة أهداف دون رد، وبدأ المدرب مانو مينيزيس اللقاء بتواجد الثلاثي تاليسكا وأبو بكر وماشاريبوف في الهجوم، وقد غاب عبد الرزاق حمدالله عن اللقاء لمعاناته من إجهاد عضلي.

الثلاثي الأجنبي في الأمام لعبوا مباراة كبيرة وساهموا جميعًا في الأهداف، إذ سجل تاليسكا هدفين وصنع ثالث، فيما صنع أبو بكر هدفين وسجل آخر، وسجل الأوزبكي أحد الأهداف الخمسة.

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