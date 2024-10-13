"لم أقدر على الحركة وأصبت بنزيف في الفم" .. نجم النصر السابق يكشف رحلته مع مرض سرطان الدم

أكتوبر 2023 كان الشهر الذي علم بمعاناته حتى أتم الله عليه بنعمة الشفاء..

كشف حسين الشيعان؛ نجم حراسة مرمى النصر الأسبق، عن اللحظات الأولى من معاناته مع سرطان الدم قبل أن يخطره الأطباء بالمرض، مؤكدًا أن ما شعر به وقتها لم يكن طبيعيًا على الإطلاق.

صاحب الـ35 عامًا أعلن عن مرضه بالسرطان في أكتوبر 2023، لكن مع مرور عام تقريبًا نجحت التدخلات الطبية في الوصول به لبر الأمان حيث الشفاء التام.

حول تلك الفترة، قال الشيعان خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد": "المرض كان صعبًا جدًا؛ البداية كانت بشعوري بأحاسيس غريبة سواء ألم في الجسم أو الرأس، وأصبحت بحالة غثيان مصحوبًا بدم، من هنا أدركت أن الأمر غير طبيعي، لكن في التحليل أوضحت أنني أصبت بفيروس فقط ليس أكثر إلا أنني قلت (مستحيل أن يسبب فيروس كل تلك المضاعفات)".

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وأضاف: "سافرت للرياض وتوجهت لمستشفى عبدالعزيز الجامعي، وبعدها بساعة واحدة فقط لم أعد قادرًا على التحرك مع نزيف من فمي، ومع التحاليل تأكدت إصابتي بمرض خطير ثم نُقلت لمستشفى خالد الجامعي وهناك أثبتت التحاليل إصابتي بسرطان الدم".

الشيعان اختتم: "وقتها دخلت في نوبة بكاء؛ حزنًا على أبنائي الصغار وزوجتي، جميعهم كانوا معي في المستشفى لأن ابنتي كانت على وشك الخضوع لجراحة، لقد كانت أصعب لحظة مرت عليّ".

يذكر أن الشيعان لعب لعدة أندية سعودية؛ على رأسها الشباب، الاتفاق، الهلال، والنصر الذي قضى به أطول فترة في مسيرته (4 سنوات)، بجانب التعاون والأخدود الذي انتهى عقده معه بنهاية الموسم الماضي.