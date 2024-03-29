بعد تتويج الأهلي بكأس الاتحاد .. نجم النصر الأسبق يهاجم سيدات كرة القدم!

يبدو أن كرة القدم للسيدات تواجه مناهضًا جديدًا، هذه المرة في السعودية..

انتقد سعد الحارثي؛ نجم النصر الأسبق، كرة القدم للسيدات، مؤكدًا أن اللاعبات لا يقدمن أي متعة للمشاهد، على عكس ما يفعل الرجال.

حديث نجم العالمي جاء بالتزامن مع احتفالات الأهلي بالتتويج بأول نسخة من كأس الاتحاد السعودي عقب الفوز أمام الشباب بثلاثية مقابل هدفين.

وقال الحارثي خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "لا أستمتع بكرة القدم النسائية، المتعة في كرة القدم الرجالية، أنا كمتفرج لا أستمتع، حتى كأس العالم للسيدات لم أشاهده"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لكن أفضل ما في الموضوع هو الجانب الصحي من ناحية ممارسة المرأة للرياضة فهذا انعكاس معهم، لكن على المستوى الفني فالفارق كبير في المتعة".

يذكر أن المملكة السعودية تخصص اهتمامًا كبيرًا بالكرة النسائية، بعدها أطلقت أول نسخة رسمية من دوريها الممتاز قبل عامين بمشاركة الرباعي الكبير؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي.