نجم النصر الأسبق لرودي جارسيا: الاتحاد أسهل فريق يمكن أن نهزمه!

الكلاسيكو المقبل بمثابة ثأر النصر من الاتحاد بعدما أطاح به من كأس السوبر السعودي مؤخرًا

رغم بقاء أكثر من أسبوع على الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والنصر إلا أنه بدأ في الاشتعال خارج المستطيل الأخضر بتصريح من هاشم سرور؛ نجم العالمي الأسبق.

العالمي يحل ضيفًا على العميد في جدة، في التاسع من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وتعد المباراة بمثابة الثأر للفريق العاصمي بعدما أطاح به الفريق الجداوي من كأس السوبر السعودي في أواخر يناير الماضي، إذ هزمه بثلاثية مقابل هدف وحيد في حضور نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لكن ورغم هزيمة السوبر إلا أن هاشم سرور يرى أن الاتحاد أسهل فريق يمكن لأي فريق أن يهزمه، طالما كان جاهزًا فنيًا ولياقيًا، إذ كتب في رسالة للفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاتحاد الفريق الوحيد في الدوري السعودي الذي يدخل لاعبوه أي مباراة بلياقة كاملة، وهذا يعني أن هزيمته من أي فريق يفتقد لاعبيه للجاهزية واللياقة العالية، ومع ذلك يعتبر الاتحاد أسهل فريق تهزمه عندما يكون فريقك جاهزًا فنيًا ولياقيًا، ولديك ظهيرين تعرف متى تدافع وتتقدم عند الهجوم".

جدير بالذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب دوري روشن حاليًا برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط على الاتحاد؛ صاحب الوصافة.