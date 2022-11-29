نجم المغرب يدخل اهتمامات ليفربول بعد تألقه في كأس العالم
يواصل نادي ليفربول الإنجليزي، بحثه عن تدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل ترميم خط الوسط، ليضع نجم المغرب في كأس العالم ضمن خططه.
الريدز يعانون بشدة تحت قيادة المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، وذلك بسبب الإصابات المستمرة خاصة في خط الوسط، مما جعلهم يدخلون السوق الشتوي للبحث عن لاعب جديد.
صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أكدت أن المغربي سفيان أمرابط دخل اهتمامات كلوب، حيث يتابعه الألماني منذ فترة من خلال تجربته الحالية بالدوري الإيطالي مع فيورنتينا.
وأوضحت أن المستوى الذي ظهر به أمرابط مع المغرب في مونديال قطر 2022 أمام بلجيكا وكرواتيا، جعل اهتمام ليفربول وكلوب يتصاعد للحصول على خدماته.
🥉| Liverpool are one of the growing number of sides interested in Fiorentina midfielder Sofyan Amrabat, having been impressed by his performances for Morocco in the World Cup. [@CorSport] pic.twitter.com/2qsDC3fDRM— Anfield Edition (@AnfieldEdition) November 29, 2022
جدير بالذكر أن لاعب الوسط المدافع البالغ من العمر 26 سنة، شارك في 20 مباراة مع فيورنتينا هذا الموسم، ولعب كأساسي مع بلجيكا في التعادل مع كرواتيا 0/0 والفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين بدور المجموعات لكأس العالم.
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