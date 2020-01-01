نجم المغرب: صلاح أثبت أن الأحلام قد تصبح حقيقة

لقد أصبح ملهمًا للجيل الحالي..

اعتبر نبيل الزهار، لاعب الأهلي القطري حاليًا وليفربول سابقًا، أن محمد صلاح "المتواضع" هو مثال جيد يتخذه الناس من أجل النجاح أثبت من خلاله أن الحلم قد يتحول إلى حقيقة.

المغربي الذي يحمل الجنسية الفرنسية سبق وأن نشط في ليفربول سواءً بين فريق الرديف أو الفريق الأول بين عامي 2006 إلى 2011، ولا يزال يحمل ذكريات رائعة في الأنفيلد.

الزهار في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول قال "عندما وقعت لليفربول كان الجميع في المغرب يشجع ليفربول، الأمر نفسه يمكنك أن تلاحظه هنا في قطر.".

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"وهذا لأن محمد صلاح لاعب عربي، لذلك هم يتابعونه لأن مصر ليست بعيدة عن قطر. إنهم يشجعون الجميع ولكن لديهم شعور خاص بالنسبة لصلاح."

كما أضاف "بالنسبة لي، وباعتبار أنه عربي، فهو مثال جيد. الصورة التي يقدمها للناس إيجابية للغاية ونحن نأخذه كمثل لشخص لا يزال متواضعًا يعمل بجد ويحقق أحلامه.".

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أما عن مسيرته في ليفربول، قال الزهار "بصفتي شخص يحترم الجميع دائمًا، كنت ألعب في جيل فيه نجوم، لن أقول أنني لا أستحق أن أكون معهم، ولكن كنت أقول لنفسي أنني بحاجة إلى عمل أكبر لأكون في نفس مستواهم.".

وأتم "كنت أتدرب بشدة في كل حصة تدريبية ولكنك دائمًا تكون هناك وتدرك أنه من الصعب أن تكون أفضل منهم، ولكنك دائمًا تحاول.".

الجدير بالذكر أن الزهار قد مثّل ليفربول عبر فريقه الأول في 32 مباراة رسمية، قبل أن ينتقل إلى باوك سالونيك ومنه إلى الدوري الإسباني قبل أن يستقر به في المطاف في دوري نجوم قطر هذا العام.