نجم الكرة الإنجليزية السابق يفجر قنبلة.. إيفرتون رفض التعاقد مع إرلينج هالاند!

أشياء لا يمكن تصديق أنها حدثت من قبل!

كشف الإنجليزي الدولي السابق آرون لينون أن نادي إيفرتون كان قريبًا من التعاقد مع إرلينج هالاند مقابل 2-3 ملايين جنيه إسترليني فقط، لكن المالك السابق للنادي فرهاد موشيري رفض التوقيع على الصفقة.

سجل هالاند 76 هدفًا في 82 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادماً من بوروسيا دورتموند في عام 2022، لكن المهاجم كان بإمكانه قضاء تجربة أخرى في إنجلترا قبل ذلك بكثير.

كان ستيف والش، الذي كان مديرًا لكرة القدم في إيفرتون بين عامي 2016 و2018، قد أعد صفقة انتقال هالاند إلى جوديسون بارك، ويتذكر لينون مقابلة هداف الدوري الإنجليزي في ملعب تدريب النادي.

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وقال لينون في تصريح لبودكاست "فوتبول ديلي": "هذه قصة كبيرة، أتذكر أن إرلينج هالاند دخل المبنى وكان ستيف والش قريبًا مني في غرفة العلاج الطبيعي، قدمه له وعرفني به وأخبرني أن والده إلفي، وقال إنه يأمل أن يكون معنا هنا فقلت له إنني لم أسمع عنه الكثير".

وأردف لينون الذي يعد من أهم لاعبي توتنهام خلال القرن الحادي والعشرين: "أعتقد أنه كان يبلغ من العمر 15 أو 16 عامًا ولم أره مرة أخرى، أعتقد أنه كان بإمكانهم الحصول عليه مقابل مليونين أو ثلاثة ملايين وأعتقد أن موشيري لم يوافق على ذلك. هل يمكنك أن تتخيل؟ لقد كان من الممكن أن يجني منه هالاند 100 مليون يورو!".

وتحدث والش أيضًا في وقت سابق عن محاولته لجلب هالاند إلى ميرسيسايد، وكشف أن الصفقة كانت واحدة من بعض الانتقالات التي خطط لها لإيفرتون قبل أن يرفض رؤساء النادي الموافقة عليها.