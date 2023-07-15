نجم الـNBA لأندية الدوري السعودي: تريدون مهاجمًا؟ وقعوا معي!

حمى الدوري السعودي انتشرت في العالم

لم يعد هناك مجالًا للإنكار أو التشكيك .. حُمى دوري روشن السعودي انتشرت في العالم وأصداء الصفقات القوية وضم النجوم الناشطين في أوروبا وصلت كل أنحاء العالم، وهذا بالتأكيد هو الهدف الأهم والأول للمسؤولين السعوديين من تلك الثورة في سوق الانتقالات.

إشارة واضحة على ذلك وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا ملاعب كرة السلة والدوري الشهيرNBA، حيث دعا جيانيس أنتيتوكونبو نجم فريق ميلووكي باكس أندية دوري روشن للتعاقد معه.

أنتيتوكونبو نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام ظهر خلاله وهو يستعرض مهاراته الكروية، مشيرًا إلى أنه أكمل 500 مرة من اللعب بالكرة دون أن تقع على الأرض وكتب معلقًا "497 498 499 500 .. أندية الدوري السعودي مازالت بحاجة لمهاجم؟" في دعوة صريحة للتوقيع معه.

الدوري السعودي يعيش نقلة نوعية في مستوى صفقاته الأجنبية هذا الصيف، خاصة بعد انتقال 75% من ملكية أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد إلى صندوق الاستثمار السعودي، حيث أبرمت الأندية عددًا من الصفقات القوية والمثيرة للإعجاب مثل ضم الاتحاد كريم بنزيما ونجولو كانتي وتعاقد النصر مع مارسيلو بروزوفيتش والأهلي مع روبيرتو فيرمينو وإدوارد ميندي والهلال مع الثلاثي روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

الأمر لم يقتصر على اللاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة أو الذين انتهت فترة صلاحيتهم للعب في القارة العجوز، بل نجحت أندية دوري روشن في خطف عددًا من النجوم صغار السن والمستهدفين من عمالقة أوروبا مثل ليفربول وبرشلونة ويوفنتوس.