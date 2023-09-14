نجم الطائي الألماني يعلن إسلامه والجمهور يهاجمه بسبب زوجته!

رد فعل غريب من الجمهور تجاه زوجة لاعب الطائي!

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أعلن المدافع الألماني روبرت باور لاعب الطائي، عن دخوله الإسلام، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

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ونشر روبرت صورة له وهو يؤدي الصلاة، معلقًا عليها: "لكل من سألني اليوم، أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى، لقد دخلت الإسلام عن طريق زوجتي وعائلتها، ومرت سنوات عديدة وأنا أشكركم لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي".

ولكن لم يسلم المدافع الألماني من هجوم البعض، حيث رد أحد متابعيه على صورة قديمة رفقة زوجته قائلًا: "هل هذه زوجة مسلمة؟ لا يجوز أن تكشف عورتها وشعرها حرام".

وقامت الجماهير بالرد على المتابع الذي طلب من المدافع الألماني أن تظهر زوجته بالزي الإسلامي، حيث هناك من هاجمه لتدخله في شأن لا يخصه، والبعض أيده!

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ويواجه الطائي نظيره الحزم مساء يوم السبت المقبل، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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