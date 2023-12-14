الأهلي يستعد لمواجهة الفيحاء

SHAHID

يتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعدما جمع 31 نقطة في الجولات الـ15 الماضية، وفيما يرى البعض ذلك إنجازًا جيدًا للفريق بعد عودته من دوري يلو يراه البعض أقل من المطلوب.

الأهلي يستعد لمواجهة الفيحاء في الجولة الـ17 من دوري روشن مساء اليوم في المجمعة وقد أكد عبده عطيف نجم الشباب والاتحاد السابق أن الفريق لا يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري لمستواه وعدد نقاطه بل لضعف المنافسين وسوء نتائجهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عطيف أوضح خلال برنامج "في المرمى" أنه كان يتوقع جمع الأهلي لـ31 نقطة من المباريات الـ15 الأولى له في دوري روشن، لكنه لم يكن يتوقع أبدًا أن يضعه هذا الرصيد النقطي في المركز الثالث بل ربما الخامس أو السادس.

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وأضاف "الأهلي أهدر نقاطًا سهلة كثيرة، نقاط كانت أسهل من أخرى نجح في حصدها، الأهلي كان رائعًا ضد الكبار لكنه لم يُقدم المستوى المطلوب في بقية المباريات، بجانب أنه متذبذب المستوى بشكل كبير، ربما يكون ذلك لعدم اسقراره بدنيًا وذهنيًا بجانب تعاقده مع العديد من اللاعبين الجدد".

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر.

SHAHID