نجم الزمالك في ورطة .. حادث دهس يضع أحمد فتوح خلف القضبان

كان رفقة حارس الزمالك أثناء وقوع الحادث..

ألقت شرطة العلمين صباح اليوم الأحد، القبض على أحمد فتوح؛ نجم الزمالك، على إثر حادث سيارة، أسفر عن وفاة أحد أمناء الشرطة.

وفقًا لموقع "في الجول" المصري فإن الحادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، أثناء عودة اللاعب من الساحل الشمالي رفقة زميله في القلعة البيضاء حارس المرمى محمد صبحي.

وأسفر الحادث عن مفارقة أمين الشرطة للحياة على الفور، فيما تقرر التحفظ على فتوح وصبحي، لإجراء تحليل مخدرات لهما.

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التحليلات بحسب "القاهرة 24" أثبتت عدم تعاطي الثنائي للمخدرات، ليتم الإفراج عن صبحي، فيما تمت إحالة فتوح للنيابة العامة، للتحقيق في الحادث، كونه قائد السيارة أثناء الحادث ومالكها.

يذكر أن الزمالك كان قد منح لاعبيه الأساسيين راحة سلبية حتى نهاية الموسم الجاري من الدوري المصري (متبقي جولتين)، في ظل حسم الأهلي للقب رسميًا.