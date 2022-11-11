نجم الزمالك على رادار الدوري السعودي

هل نرى نجم الزمالك بالدوري السعودي؟

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام أحد الأندية السعودية، بالتونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويقدم المثلوثي مستوى مميز رفقة نادي الزمالك الموسم الحالي، حيث تطور مستواه بشكل كبير رفقة البرتغالي جيسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأبيض الحالي.

وأشارت صحيفة "الوطن" المصرية إلى أن المثلوثي تلقى عرضين من الدوري التونسي وعرض من فريق سعودي وآخر إماراتي للحصول على خدماته.

ولم يحسم المثلوثي حتى الآن موقفه من تلك العروض حتى الآن، في ظل عدم تحديد مصيره مع القلعة البيضاء حتى الآن، سواء بالاستمرار وتجديد عقده أو الرحيل.

وينتهي عقد المثلوثي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير القادم في الفترة الحرة.