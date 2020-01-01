نجم الدوري الإنجليزي المعتزل: حاولت الانتحار ست مرات

لي هيندري نجم فريق أستون فيلا المعتزل يكشف عن محاولته للانتحار ست مرات بسبب الإفلاس.

كشف لي هيندري نجم فريق أستون فيلا المعتزل عن محاولته للانتحار ست مرات خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تعرضه للكثير من المتاعب المادية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هيندري وأكد خلالها أنه كان أناني بشكل واضح للتفكير في مثل ذلك الأمر بينما كان لديه أطفاله.

وقال هيندري: "لقد سقط بشكل كبير داخل الإحباط والكآبة وتعرضت للإفلاس، ومالك منزلي قام باستعادته مني، ومنزل والدتي أيضًا وذلك دمرني".

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وأضاف: "كل ذلك جعلني أستيقظ في أحد الأيام وأنا أشعر بالغضب، فقررت أن أنهي حياتي وأقتل نفسي، حاولت ذلك ووجدت نفسي أستيقظ على أجهزة تنفس صناعي في المستشفى".

وأردف: "حاولت تكرار الأمر، وحتى يومنا هذا لا أزال أعاني من الإحباط في كل يوم، وأتناول أدوية مضادة للاكتئاب، ولم أكن أريد الحديث عن ذلك".

وأكمل: "كنت أعاني في العديد من المرات حتى للقيام من على سريري، وحاولت الانتحار خمس أو ست مرات، لكن ذلك كان تصرف أناني مني بسبب أطفالي الخمسة".

جدير بالذكر أن مسيرة هيندري الكروية كانت قد انتهت في عام 2014 بصفوف فريق برادفورد يونايتد في الدرجة الثامنة الإنجليزية.