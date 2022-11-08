نجم البرازيل يعلن سرقة ميدالية ذهبية ونسخة لكأس العالم

صدمة للنجم البرازيلي السابق قبل انطلاق المونديال

كشف إيمرسون لياو حارس المنتخب البرازيلي السابق، عن تعرضه للسرقة، بعد اختفاء الميدالية الذهبية لكأس العالم التي حصل عليها مع بلاده في المكسيك عام 1970.

وقال موقع "usanews" إن لياو قام بتقديم شكوى للشرطة بسرقة الميدالية من مقر إقامته يوم الأحد الماضي في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وأوضح لياو أن الميدالية كانت من بين عدة أشياء أخرى سرقها مجهولون دخلوا منزله يوم الأحد، مثل بعض المجوهرات الأخرى والأحجار الكريمة والخواتم والساعات الذهبية، بالإضافة لنسخة طبق الأصل من كأس جول ريميه.

وأشار لاعب ومدرب المنتخب البرازيلي السابق، إلى أنه لم يكن على علم بالسرقة إلا مساء الأحد عند عودته إلى منزله بعد رحلة استمرت أربعة أيام.

جدير بالذكر أن النسخة الأصلية من كأس جول ريميه الخاصة بكأس العالم في المكسيك عام 1970 سبق أن تم سرقتها ولكن استعادتها الشرطة بعد قيام اللصوص بصهرها لبيعها في صورة قطع من المعدن.

.