نجم البرازيل يدفع برشلونة لحسم صفقة نيمار

البرازيلي جونينيو نجم فريق ليون السابق يؤكد أنه لو كان رئيسًا لأي نادي لضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان فورًا.

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أكد النجم البرازيلي جونينيو أنه لو كان رئيسًا لأي نادي لكان قد قام بضم مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل فوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جونينيو وأكد خلالها أن نيمار يتمتع بموهبة كبيرة ستكون مفيدة لأي فريق في الوقت الحالي.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يوليو ٢٠١٩

وقال جونينيو: “لو كنت رئيسًا لأي نادي كرة قدم لأحببت أن أضمه لصفوف فريقي، فنيمار يمتلك الكثير من الإمكانيات الفنية التي تساعد أي فريق".

وأضاف: "هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، من لن يحب أن يحصل عليه في صفوف فريقه؟".

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وأكمل: "نيمار لا يزال أمامه الكثير ليقدمه، ولديه فرصة ليقود المنتخب فيما هو قادم، ودوره مع الفريق هام للغاية".

جدير بالذكر أن نيمار كان قد رحل عن برشلونة في صيف ٢٠١٧ لصفوف باريس سان جيرمان قبل أن تسوء علاقته مؤخرًا برئيس النادي الفرنسي ويطلب الرحيل بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.