نجم البرازيل يدعم نيمار بعد إعلان "أزمته النفسية"

حديث مهم من قائد السيليساو..

أرسل نجم تشيلسي تياجو سيلفا رسالة دعم كبيرة لمواطنه نيمار، وأكد على أن ما يمر به من أزمة نفسية بسبب كرة القدم تحتم على الجميع مساعدته لتخطيها في أقرب وقت ممكن.

نيمار في حديث سابق اعتبر أن مونديال قطر 2022 قد يكون الأخير له بقميص البرازيل، وكشف أنه لم يعد بعد الآن قادرًا على التعامل مع الضغوطات النفسية المتعلقة بكرة القدم.

وبالنسبة لتياجو سيلفا، فمن الصعب حتمًا التعامل مع ما يمر به نيمار وما تنعته به الصحف والجماهير المنافسة، وطالب بضرورة دعمه وإيقاف الهجوم عليه.

نجم تشيلسي في حديث للصحافة قال "هنا في المنتخب البرازيلي مررت ببعض اللحظات المشابهة للغاية لما يمر به نيمار، خاصة بعد كأس العالم 2014".

كما أضاف "لقد دُعيت بالطفل الباكي والضعيف، الضعيف جدًا من الناحية العقلية، هذه حقًا أشياء تؤذيك كثيرًا وأنت تعلم أنك لست كما يُطلق عليك أبدًا".

وواصل "آمل ألا يفقد نيمار فرحته وأن يظل سعيدًا كما هو، إنه فتى مميز للغاية وعندما يكون سعيدًا يفعل ما يحبه ويتألق".

وأتم تياجو "إذا كنت (نيمار) بحاجة إلى شخص قوي ليكون بجانبك، فأعلم أنني سأكون دائمًا هنا، عائلة سيلفا تحبك".

الجدير بالذكر أن نيمار ليس اللاعب الأول الذي يكشف معاناته النفسية والعقلية بسبب كرة القدم، فسبقه جاك ويلشر وكريستيان بوليسيتش.