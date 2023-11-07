نجم البرازيل: لو كنت مدربًا لما قمت باستدعاء نفسي للمنتخب!

يستعد للقيام بعملية جراحية قريبًا

أعرب ريتشارليسون مهاجم توتنهام، عن تفهمه الشديد لقرار استبعاده من المنتخب البرازيلي خلال مباريات التوقف الدولي القادمة.

ريتشارليسون يعاني بشكل واضح منذ رحيله عن إيفرتون وانتقاله لتوتنهام في 2022، حيث سجل 5 أهداف فقط في 46 مباراة بقميص الفريق، ولكن مستواه تحسن قليلًا منذ قيام مدربه أنجي بوستيكوجلو بنقله إلى مركز الجناح.

ورغم هذا التحسن إلا أن البرازيلي لم يُستدع لتمثيل بلاده في تصفيات كأس العالم، ليُعلق على الأمر قائلًا لشبكة "ESPN:"كنت حزينًا عندما علمت بعدم قيام المدرب فيرناندو دينيز باستدعائي ولكني أتفهم قراره".

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وأضاف:"لو كنت مكانه لما قمت باستدعائي أيضًا للمنتخب، لم ألعب بطريقة جيدة منذ فترة طويلة، وظهرت مؤخرًا بمستويات أقل مما يمكنني تقديمه، ربما تحسنت في المباريات القليلة الماضية ولكني أريد التحسن بشكل أكبر لارتداء قميص بلادي مرة أخرى".

وفي سياق منفصل كشف ريتشارليسون كذلك عن معاناته من مشكلة في الحوض وتخطيطه لإجراء عملية جراحية في المستقبل القريب لمعاناته من آلام في العانة لازمته لبضعة أشهر.

يذكر أن البرازيل تستعد لمواجهة كولومبيا والأرجنتين على الترتيب يومي 16 و21 نوفمبر الجاري في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.