نجم البرازيل محذرًا "فرانس فوتبول": الأوضاع ستسوء إذا لم يفز فينيسيوس بالكرة الذهبية!

بقى القليل على انطلاق حفل الكرة الذهبية، والتحذيرات تتواصل..

في أول رد فعل من البرازيليين لدعم زميلهم فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد الإسباني، بعد أنباء خسارته للكرة الذهبية 2024، خرج ريتشاليسون؛ محترف توتنهام الإنجليزي، لتحذير مسؤولي مجلة "فرانس فوتبول".

حفل الكرة الذهبية من المقرر أن يقام مساء اليوم الإثنين، من قبل مجلة "فرانس فوتبول" في باريس، وكان البرازيلي أقوى المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب عن عام 2024.

لكن بحسب صحيفة "ماركا" وإذاعة "راديو مونت كارلو" فإن الإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، هو الفائز الليلة بجائزة الكرة الذهبية وليس فيني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستعدادًا لانطلاق الحفل، نشر الحساب الرسمي للكرة الذهبية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، منشورًا تحفيزيًا للجماهير بمواعيد فعاليات الحفل، مع تعليق: "ليس لديك خطط اليوم؟ نحن لدينا تغطية خاصة لك!".

ريتشاليسون تفاعل مع هذا المنشور محذرًا مسؤولي "فرانس فوتبول"، إذ كتب: "إذا لم يفز فينيسيوس، ستنكسر العصا (تسير الأمور لاتجاه سيئ)".

يذكر أن فيني كان أقوى المرشحين للتتويج بالجائزة نظير قيادته لريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني، كأس السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

أما رودري فقد حصد لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وكأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا.