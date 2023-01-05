نجم البرازيل: جارسيا مستعد لتقديم الإفطار لرونالدو إذا اضطر لذلك!

جونينيو نجم ليون السابق تهكم على الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر، ووصفه بأنه صاحب أسوأ شخصية في عالم كرة القدم.

Shahid

شن البرازيلي جونينيو نجم نادي ليون الفرنسي السابق هجومًا قاسيًا على رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر السعودي، مؤكدًا أنه صاحب أكثر شخصية أنانية عمل معها في مسيرته.

جونينيو أكد أن جارسيا سيقوم بعمل كل ما في وسعه ليجعل نفسه محبوبًا بالنسبة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر الجديد، حتى إذا ما اضطر إلى تقديم الإفطار له في سريره.

النجم البرازيلي، الذي اشتهر بطريقة المميزة في تسديد الركلات الحرة المباشرة، قال في تصريحات مع موقع "maisfutebol" البرازيلي: "جارسيا لن يجرؤ على فعل أي شيء يعترض طريقه، بل على العكس، سيقدم حتى الإفطار لرونالدو إذا كان عليه ذلك".

وأضاف: "سيحاول أن يكون صديق كريستيانو، ويكون قريبًا منه، وسيفعل أي شيء من أجل ذلك، سيكون حلمه أن يكون صديقًا لكريستيانو رونالدو".

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جونينيو تابع حديثه عن جارسيا، الذي كان مدرب ليون خلال فترة عمل البرازيلي كمدير رياضي للنادي الفرنسي قائلًا: "كانت تجربتي مع رودي جارسيا مروعة، إنه أسوأ شخصية قابلتها طوال مسيرتي الكروية، إنه لا يعرف طريقة قيادة أي شيء، يقود بالخوف الذي يفرضه على الآخرين، ويحترم فقط الأشخاص الذين لديهم القوة أو يمكنه الاستفادة من علاقته معهم".

واختتم جونينيو: "بالنسبة إلى رودي جارسيا، لا يهم نجاح الفريق أو الأجواء في غرفة الملابس، المهم أن يكون بؤرة الاهتمام، حتى لو كان هناك أزمات، يتعرف على من هم أكبر منه ويحاول الاستفادة من ذلك، كريستيانو رونالدو هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وهو أسطورة وجارسيا يعرف ذلك".

Shahid