فيديو | نجم الأهلي يهين جماهير الاتحاد بكلمات قاسية؟ .. "كعبي أعلى من ناديكم"

أحمد فرهود
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نجم الأهلي يخرج عن شعوره بفيديو يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي

خرج ياسر المسيليم، حارس مرمى النادي الأهلي، عن شعوره؛ بعد عودة فريقه رسميًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، خلال الموسم الرياضي 2022-2023، وذلك بعد هبوطه التاريخي.

وفي مقطع فيديو تم ربطه بنادي الاتحاد.. قال المسيليم: "أنا كلاعب (كعبي أعلى من ناديكم).. كسبت 3 نهائيات أمامكم، ولم تتمكنوا من الفوز أمامي؛ لمدة 10 سنوات كاملة".

وأضاف حارس قلعة الراقي: "في السنة التي حصل فيها الأهلي على لقب الدوري.. كانت جماهير هذا النادي، تخرج من الملعب بعد الشوط الأول".

وطالب ياسر المسيليم، جميع الجماهير التي تسخر منه ومن النادي الأهلي بـ"الصمت"؛ حتى لا يرد عليهم بأشياء ستجعلهم يبكون في مواقع التواصل الاجتماعي؛ على حد قوله.

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