نجم الأهلي يفضل الانسحاب أمام الاتحاد في هذه الحالة! .. ويرد: "هل يتكرر سيناريو الهلال؟"

تصريحات قوية من نجم الأهلي قبل قمة الاتحاد المونديالية

قبل القمة المرتقبة بين الفريقين غدًا الجمعة.. علق أحد نجوم النادي الأهلي المصري، على نتائج القلعة الحمراء السابقة، أمام الاتحاد السعودي.

الأهلي لم يسبق له الفوز على الاتحاد، في 3 مباريات رسمية سابقة بين الفريقين؛ حيث سيحاول العملاق المصري، كسر هذه العقدة مساء غدٍ الجمعة، عندما يلتقيا ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

وفي هذا السياق.. قال متوسط ميدان الأهلي عمرو السولية، في تصريحات إعلامية مساء اليوم الخميس: "لا يوجد ثأر في كرة القدم.. نحن لا نشعر بأي خوف من نتائج الفريق السابقة، أمام العميد الاتحادي".

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وشدد السولية، على أن النتائج السلبية للفريق المصري الكبير أمام الاتحاد، أصبحت من الماضي، وأن الجيل الحالي أمامه فرصة كبيرة؛ من أجل تصحيح الوضع.

وأضاف: "إذا تأثرنا أو شعرنا بالخوف من النتائج السابقة للنادي الأهلي أمام الاتحاد؛ فيجب أن لا نخوض المباراة من الأساس، ونمنحهم الفوز".

ورفض عمرو السولية، التفكير في إمكانية تكرار الأهلي، الفوز الكبير الذي حققه على حساب الهلال السعودي، بـ"رباعية نظيفة" في كأس العالم للأندية 2021، ضد نادي الاتحاد، في مباراة الغد؛ قائلًا: "كل مباراة ولها ظروفها".