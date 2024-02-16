نجم الأهلي يتعرض لـ"إصابة خطيرة" أمام الأخدود .. وكارثة محتملة في مدة غيابه!

ضربة قوية للنادي الأهلي..

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تعرض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لـ"إصابة خطيرة" خلال مواجهة الأخدود، مساء اليوم الجمعة.

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الأهلي يحل ضيفًا على الأخدود - حاليًا -، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وفي الدقيقة 26.. سقط النجم الإسباني جابري فيجا، صانع ألعاب الفريق الأهلاوي، "متألمًا" بشدة؛ بعد تدخل عنيف من عيد المولد، متوسط ميدان الأخدود.

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فيجا البالغ من العمر 21 سنة، تلقى العلاج لعدة دقائق؛ قبل أن يدخل إلى أرضية الملعب مجددًا، من أجل استكمال المباراة مع باقي زملائه.

لكن.. في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، سقط النجم الإسباني الشاب من جديد على أرضية الملعب؛ ليتم استبداله بشكل رسمي.

وعن ذلك يقول الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي: "إصابة قوية لنجم الأهلي فيجا.. تعرض لتدخل قوي وتسبب بإلتواء حاد في الكاحل؛ قد يتسبب بضرر في الأربطة".

الشهراني كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن مدة غياب جابري فيجا، قد تمتد من أسبوعين إلى 3 أشهر؛ حسب درجة الالتواء، مع احتمالية خضوع اللاعب لعملية جراحية.

جدير بالذكر أن فيجا، انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من الفريق الإسباني سيلتا فيجو؛ مسجلًا 4 أهداف وصانعًا مثلهم، في 18 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

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