نجم الأرجنتين يكشف.. هكذا حفز ميسي لاعبي التانجو قبل مباراة كندا باستخدام أسطورة الفريق!

الأرجنتيني يجيد تحفيز زملائه

حفز قائد منتخب الأرجنتين الأسطوري ليونيل ميسي زملاءه بشكل كبير قبل مباراة كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، التي فاز فيها التانجو 2-0 وتأهلوا إلى نهائي المسابقة.

وكشف رودريجو دي بول لاعب وسط الأرجنتين، الكلمات التي ألقاها ليونيل ميسي قبل المباراة لتحفيز اللاعبين، فقال عقب المباراة للصحفيين: "لدى ليو دائمًا كلمات دقيقة جدًا. لقد تطرق اليوم إلى النقطة التي كان يعلم بوضوح أنها ستحفزنا أكثر بكثير. أخبرنا ليو أن مباراة أنخيل دي ماريا ستكون النهائي إن فزنا على كندا، وأننا معًا نستطيع تحقيق ذلك، وقد فعلنا ذلك، دي ماريا سيعتزل بعد أن يلعب مباراة نهائية أخرى".

وأشاد دي بول بدي ماريا، الذي من المرجح أن يشارك في مباراته رقم 145 مع الأرجنتين، مع أمله في الفوز بلقبه الثالث يوم الأحد ضد كولومبيا أو أوروجواي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال دي بول: "الإرث الذي تركه دي ماريا وراءه أبدي، إنه صاحب الأهداف في النهائيات، وهو الشخص الذي يستحق كل أنواع التقدير. وأحد أعظم من ارتدى قميصنا، بالنسبة لي، كان فخرًا كبيرًا أن أسير على هذا الطريق إلى جانبه، وأن أفوز بالألقاب. نأمل أن نتمكن من تتويجه في نهائي كوبا أمريكا، سنحاول مرة أخرى. هناك عدد قليل جدًا من اللاعبين الذين لديهم القدرة على تحديد موعد النهاية، يسعدني جدًا أنه قرر ذلك".

وكان ميسي نفسه أقل دراية بشأن ما قاله بالضبط قبل المباراة، لكنه أعطى وجهة نظر عامة عما حدث: "حتى أكون صادقًا، فأنا لا أتذكر، لكن هناك كلمات تخرج منك ونشعر بها، لا أتذكر بالضبط ما قلته. أتذكر أنني تحدثت عن دي ماريا وعن الاستمتاع به لمباراة أخرى، وعن محاولة لعب مباراة نهائية أخرى، وأننا نقدر كل ما نقوم به، وأنه ليس من السهل تحقيق ما تم تحقيقه" في تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو".